Abraham Mateo, uno de los cabezas de cartel, cerró el festival tras dos días de música en directo

El Festival Arena Negra pone el broche final a un fin de semana con 34.000 asistentes. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura

Alrededor de 34.000 personas disfrutaron de los dos días de programación del Festival Arena Negra 2025. Tras la primera noche con los conciertos de Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra, la música regresó el sábado, comenzando desde las 12.00 horas con el festival de día.

Los conciertos de día que se celebraron en el recinto ferial de Gran Tarajal contaron con Los Coquillos, Sirinoke Folk, Caluu.C, Los Vinagres y la artista Lucrecia, una de las voces más importantes de Latinoamérica y Europa. Esta programación de día fue amenizada, además, por DJ Desirée Santana.

A partir de las 19.00 horas, la música se trasladó al escenario principal de la playa de Gran Tarajal, comenzando con la mezcla de flamenco, pop y rock de El Duende Callejero, uno de las bandas imprescindibles del panorama nacional con un mestizaje que cautivó al público.

Guaynaa y Abraham Mateo

Tras este pistoletazo de salida, el puertorriqueño Guaynaa se hizo con el escenario del festival Arena Negra, regalando al público gran parte de sus éxitos que acumulan más de 500 millones de reproducciones en Youtube y Spotify.

A continuación, fue el turno de Lucho RK. El grancanario conquistó al público con su estilo versátil, ritmos latinos, con una propuesta fresca y emotiva que sirvió de colofón.

Abraham Mateo, uno de los cabeza de cartel más esperados de esta edición, fue el encargado de poner fin a dos días de música en la playa Gran Tarajal. El público coreó las canciones de un artista que hizo gala de su talento, como una de las figuras más destacadas del pop y la música latina internacional. Su directo destacó por su energía, su dominio del baile y su conexión con el público, un cóctel perfecto para grandes festivales como Arena Negra.

La periodista musical y DJ, Mónica Ordoñez, presentó y puso ritmo a ambas noches del Arena Negra.