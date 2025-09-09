Con una superficie de más de 1.200 metros cuadrados, el espacio en la trasera del Auditorio de Agüimes pretende convertirse en uno de los puntos neurálgicos de la actividad social de Agüimes

Declaraciones: Oscar Hernández, alcalde de Agüimes / Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

La nueva cubierta de la plaza trasera del Teatro Auditorio Agüimes ya está lista para su uso y disfrute. La carpa, que cubre el 70% de los 1.800 m2 de extensión de la explanada, proporcionará sombra y protegerá de las posibles inclemencias meteorológicas, lo que permitirá que la plaza pueda acoger eventos sociales y culturales con una capacidad de más de 1.000 personas.

Nueva carpa en la trasera del Auditorio de Agüimes. Imagen Ayuntamiento de Agüimes

La infraestructura fue presentada este martes por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; acompañado por el concejal de Obras Públicas, Rubén Romero; el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

La obra, ejecutada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Pérez Moreno y Carpas Zaragoza, contó con una inversión de 1.665.165,34 €, de los cuales cerca del 80% corrió a cargo del Cabildo de Gran Canaria.

Más de 1.200 metros cuadrados

La nueva carpa, de 1.263 m², utiliza membranas y cables de acero en tensión para crear un espacio amplio, ligero y resistente. Con esta solución se consigue cubrir un gran porcentaje de la explanada sin necesidad de recurrir a grandes pilares, lo que favorece la amplitud, la versatilidad y la comodidad del espacio. La instalación destaca por sus garantías de seguridad y durabilidad, gracias al uso de materiales de alta calidad resistentes a la radiación solar, la lluvia y vientos de hasta alrededor de 300 kilómetros por hora, con un mantenimiento reducido y un menor impacto ambiental.

Además de la cubierta, el proyecto ha incluido la incorporación de nuevos bancos, gradas y la pavimentación del suelo. Se espera así que la plaza cobre nueva vida y se convierta en uno de los puntos neurálgicos de la actividad social en el casco.