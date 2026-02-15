El Concurso de Maquillaje Corporal se consolida como un de los actos más atractivos y esperados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que podrá seguirse en RTVC

El Concurso de Maquillaje Corporal se consolida, un año más, como uno de los actos más atractivos y esperados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Este domingo, 15 de febrero, a partir de las 21:00 horas, el escenario principal se transformará en una galería viva donde la piel se convierte en lienzo y el talento artístico en auténtico protagonista.

Durante la velada, destacados profesionales del maquillaje corporal plasmarán sobre modelos humanos espectaculares creaciones que combinan técnica, imaginación y una cuidada puesta en escena. Cada propuesta no solo destaca por la calidad del trazo, el juego de luces y sombras o la precisión en los detalles, sino también por la integración de coreografía, música y ritmo, elementos seleccionados minuciosamente para potenciar el impacto visual de cada obra.

Primer premio 2024. Maquillaje de Silvia Vitali, Glenda Palloti y Federica Lalle sobre la modelo Samantha Dona ‘La fuerza de la luz. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La fusión entre el arte y el espectáculo escénico llena de magia el recinto carnavalero en una noche en la que la fantasía no tiene límites. Temáticas oníricas, alegorías mitológicas, criaturas imposibles y universos de ensueño cobrarán vida ante el público, que podrá disfrutar de composiciones que parecen salir directamente de un sueño.

Plataforma para la creatividad

El certamen no solo supone una plataforma para la creatividad, sino también un escaparate internacional del talento artístico vinculado al carnaval. Año tras año, el concurso ha elevado el listón de la calidad y la innovación, convirtiéndose en una de las citas imprescindibles del programa festivo y atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

Con una combinación de emoción, color y espectáculo, el Concurso de Maquillaje Corporal promete volver a sorprender y reafirmar el carácter vanguardista y artístico del Carnaval capitalino.

Dónde puedes ver el Concurso de Maquillaje