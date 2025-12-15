Condena por agresión homófoba en Santa Cruz de Tenerife

El acusado ha sido condenado a un año y medio de prisión, pero podría no entrar en la cárcel
Un hombre ha sido condenado hoy tras reconocer que llevó a cabo una agresión homófoba. El acusado aseguró haber agredido e insultado a una pareja de homosexuales que caminaban de la mano por la calle.
Los hechos ocurrieron hace tres años en el barrio de La Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife. El acusado, sin motivo aparente, comenzó a gritarles y a golpearlos.
Un año y medio de cárcel por agresión homófoba
El juicio ha tenido lugar en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, donde el hombre ha sido sentenciado a un año y medio de prisión. Sin embargo, no ingresará en la cárcel si cumple con dos condiciones: asistir a cursos de formación sobre igualdad de trato y pagar una indemnización de 1.000 euros a las víctimas.