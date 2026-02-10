La Fiscalía pedía en un principio más de siete años de prisión para un hombre que pidió nueve fotos sexuales a una menor de 14 años por redes sociales

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a un hombre para el que se piden siete años y medio de cárcel, acusado de solicitar fotos sexuales a una menor a la que había captado en redes sociales haciéndose pasar por una agencia de modelos.

El hombre convenció a la menor para que le enviara fotos desnuda a través de una red social. La menor tenía 14 años y él era un adulto, ahora se ha sentado en el banquillo de los acusados y ha asumido el delito de agresión sexual y su culpa.

Además, se ha incrementado la indemnización que se pedía inicialmente para la víctima en 5.000 euros. Una víctima de 14 años a la que embaucó para que le enviara nueve fotografías de sus genitales.

Inicialmente la Fiscalía pedía 7 años y medio de cárcel pero ha sido condenado a dos años de prisión precisamente llegar a una conformidad. Una pena de cárcel que se ha suspendido, aunque permanecerá bajo vigilancia durante años. Además, tendrá que seguir cursos de educación emocional.