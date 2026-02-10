ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Condenado a dos años de prisión por solicitar fotos sexuales a una menor

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La Fiscalía pedía en un principio más de siete años de prisión para un hombre que pidió nueve fotos sexuales a una menor de 14 años por redes sociales

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a un hombre para el que se piden siete años y medio de cárcel, acusado de solicitar fotos sexuales a una menor a la que había captado en redes sociales haciéndose pasar por una agencia de modelos.

El hombre convenció a la menor para que le enviara fotos desnuda a través de una red social. La menor tenía 14 años y él era un adulto, ahora se ha sentado en el banquillo de los acusados y ha asumido el delito de agresión sexual y su culpa.

Además, se ha incrementado la indemnización que se pedía inicialmente para la víctima en 5.000 euros. Una víctima de 14 años a la que embaucó para que le enviara nueve fotografías de sus genitales.

[bucle_consulta_gestión]

Inicialmente la Fiscalía pedía 7 años y medio de cárcel pero ha sido condenado a dos años de prisión precisamente llegar a una conformidad. Una pena de cárcel que se ha suspendido, aunque permanecerá bajo vigilancia durante años. Además, tendrá que seguir cursos de educación emocional.

Imagen del juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Imagen RTVC
Imagen del juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Imagen RTVC

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La familia de Arek busca a los ‘héroes anónimos’ que intentaron salvarlo en el Charco del Viento

El Gobierno impulsa el puerto de Granadilla con una inversión de 39,7 millones de euros

David Herrera asume la alcaldía de Tuineje con el reto de sanear las cuentas municipales

La Finca El Remanso en El Sauzal, en Tenerife, se convierte en un centro sociosanitario

El Cabildo de Tenerife destina 3,7 millones a la contratación de 160 jóvenes titulados y en desempleo

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026