Más de 400 estudiantes y 14 empresas se dieron cita en la tercera edición de la iniciativa que une formación profesional y mercado laboral en el Puerto de Las Palmas

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y el Clúster Marítimo de Canarias presentaron este miércoles la tercera edición de CONECTAZUL, un evento que busca acercar a los jóvenes a las oportunidades reales del sector portuario y marítimo. La jornada tuvo lugar en la terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas y contó con la participación de estudiantes, docentes y empresas del sector.

CONECTAZUL 2025 acerca a los jóvenes al sector portuario de Gran Canaria | Cabildo de Gran Canaria

Impulso a la empleabilidad

Durante su intervención, la consejera insular de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, destacó la importancia de impulsar la empleabilidad juvenil a través de iniciativas que conecten directamente a los estudiantes con las necesidades del mercado laboral. “CONECTAZUL permite que el talento joven conozca de primera mano las demandas del sector y se prepare para incorporarse al mismo”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, resaltó la diversidad de la actividad económica en el puerto y la necesidad de perfiles cualificados para sostenerla. “Eventos como este ayudan a que el sistema formativo adapte su oferta a la realidad del sector”, añadió.

El secretario del Clúster Marítimo de Canarias, Guillermo Ramos, subrayó que la cooperación entre empresas, instituciones y centros de formación es clave para fortalecer el tejido portuario y garantizar la competitividad de la economía azul en las islas.

Participación récord

En esta edición participaron 411 estudiantes y 28 docentes de seis centros de Formación Profesional, que imparten 27 titulaciones relacionadas con la actividad portuaria y marino-marítima. Además, asistieron 14 empresas, incluyendo astilleros, talleres de reparación naval, navieras y operadores del sector, un incremento respecto a la edición anterior que contó con 10 empresas y 350 estudiantes. Entre ellas se encontraban Astican, Zamakona Yards, Contratas Metalúrgicas, Feroher, Talleres Sanper, Fred Olsen y Grupo Armas Trasmediterránea.

CONECTAZUL se consolida como un espacio clave para vincular formación profesional y mercado laboral, facilitando que los jóvenes se adapten a los retos del sector portuario y marítimo. La iniciativa forma parte de la serie de eventos CONECTA, impulsados por la SPEGC, que incluyen proyectos como CONECTATIC o CONECTAMARKETING, orientados a mejorar la empleabilidad juvenil y reforzar la competitividad de sectores estratégicos en Gran Canaria.