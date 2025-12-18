Crece la insatisfacción con la sanidad pública y la confianza en el sistema sanitario español cae 4 puntos

La confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario ha caído cuatro puntos en el tercer trimestre del año y ya solo el 48,5 % considera que funciona, y si bien la mayoría sigue eligiendo la sanidad pública, desciende la nota que le dan del 6,13 al 5,89.

La tercera oleada del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad publicad por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene la predilección de los ciudadanos por lo público en todos los ámbitos asistenciales y un ligero retroceso de la preferencia por lo privado, sobre todo en la atención especializada, que baja del 43,3 % al 39,2 %.

Realizada en el mes de noviembre, en mitad de la polémica generada por los fallos de las mamografías en Andalucía, la encuesta constata que la sanidad pública es la opción favorita incluso teniendo la alternativa del seguro privado: del 31 % de asegurados, dos tercios (65,6 %) la prefiere ante una enfermedad grave, cuatro puntos más que en la anterior.

La preferencia por lo público se da en todos los servicios y, al contrario de lo que sucede en los centros privados, con cifras superiores a las del trimestre anterior: Atención Primaria pasa del 67,6 % al 68,8 %; la atención especializada del 54,2 % al 58,2 %; los ingresos hospitalarios del 72,9 % al 73,4 %; y las urgencias se mantienen en el 70 %.

No obstante, el porcentaje de los que creen que el sistema público funciona bien o bastante bien baja del 52,5 % de julio al 48,5 %. Si se compara con la tercera oleada de 2024, la caída se eleva a seis puntos.

Crece la espera: 9,78 días en Primaria y 128 en Especializada

Ocho de cada diez ciudadanos (83,1 %) tuvieron una consulta con su médico de cabecera, pero casi un cuarto (23 %) tuvo problemas para conseguirla. Entre estos, más de la mitad (53,3 %) acabó en urgencias y un 29,3 % ya no necesitaba la visita cuando se le asignó la fecha.

Solo el 22 % de los que pidieron cita con su médico de familia la consiguió el mismo día o al siguiente, y un 57,3 % tuvo que esperar siete días o más. Así, la media se elevó 9,78 días, uno más que hace tres meses y que en 2024.

No obstante, el 80,1 % valora la atención recibida en su centro de salud frente al 78,5 % de la oleada anterior. Lo más valorado en Primaria es el personal de Enfermería (8,04 %) y los médicos (7,76) por la confianza que transmiten.

En el caso de la atención especializada, un 47,9 % acudió a uno de la red pública, y al 78,1 % le gustó la atención recibida.

Baja la espera para una colonoscopia

El 20 % de los encuestados se ha hecho una ecografía; el 16,5 % un TAC; el 15,3 % una resonancia magnética y un 5,1 % una colonoscopia.

Más de la mitad de estas pruebas fueron realizadas en un plazo inferior a un mes: un 55,6 % en el caso de las ecografías, el 52,7 % en el de los TAC y un 50,7 % en el de las resonancias magnéticas.

Para las colonoscopias, el porcentaje se reduce al 39,4 %, con una espera media de 109,8 días, 40 menos que en la anterior oleada. Mientras, la de las resonancias superó los 90 días, y los TAC, los 64,32.