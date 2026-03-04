El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aparece en los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

El comité del Congreso de Estados Unidos encargado de la investigación sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha solicitado el testimonio del filántropo y cofundador de Microsoft Bill Gates, para avanzar en las pesquisas del caso.

El empresario Bill Gates en una imagen de archivo. – Jeff J Mitchell/PA Wire/dpa – Archivo

Llevar a los «más poderosos» ante el comité estatal

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, ha pedido su comparecencia en una misiva. También la ha dirigido al cofundador de Apollo Global Management Leon Black, a quien ha señalado como «la persona que más dinero ha transferido a Jeffrey Epstein».

«Algunas de las personas más poderosas del mundo han sido nombradas en los archivos de Epstein», ha subrayado Comer en una entrevista concedida este martes la cadena de televisión estadounidense Fox. Allí, remarcó su intención de «llevarlos a todos» ante la cámara para hacerles las debidas preguntas.

Otras siete personas

Según ha defendido Comer, han llamado a otras siete personas a entrevistas transcritas. Aseguró que el Comité de Supervisión «continúa buscando la verdad para los supervivientes y para todos los estadounidenses».

Entre dichos nombres figuran, además de Gates y Black. También los de Kathryn Ruemmler y Doug Band –exasesores demócratas de la Casa. Ted Waitt, fundador de Gateway, Inc. Y por último, las asistentes de Epstein Lesley Groff y Sarah Kellen, según ha indicado Comer en una publicación en sus redes sociales.

Cabe recordar que Gates ha sido una de las personas a las que se ha visto posar en una fotografía junto a Epstein. El delincuente murió en una cárcel de Nueva York en el año 2019.