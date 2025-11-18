La alcaldesa de Mogán presentó numerosas quejas sobre la nueva ley que regula la vivienda vacacional

La consejera regional de Turismo, Jessica de León, pidió este martes que no se «mezcle» el alquiler vacacional, cuya ley reguladora acaba de aprobar el Parlamento canario, con los apartamentos turísticos, que se rigen por otra norma que el Ejecutivo se comprometió a renovar.

https://youtu.be/YV_fUe5qg4c

Ante las acusaciones de la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, en las que reclamó cambiar la nueva ley que regula la vivienda vacacional para que esa actividad turística se equipare a la de los hoteles y apartamentos, de León reclamó «responsabilidad» y que «no se juegue con los sentimientos de los propietarios de apartamentos turísticos».

Sin jugar con las emociones de los propietarios

En declaraciones a los periodistas, la consejera insistió en que la actividad clasificada para el alquiler vacacional está tasada desde 2011 en la Ley de Actividades Clasificadas, cuyo nomenclátor incluye a todos los establecimientos turísticos.

Por ello, de León reiteró que «no se juegue» con los miles de propietarios de apartamentos turísticos en suelo turístico y con licencia turística, que, «de forma intencionada se está colando en el debate político» y quienes no van a poder resolver ese problema con la ley de vivienda vacacional.

Además, la consejera solicitó a los ayuntamientos que ayuden a los propietarios de vivienda vacacional a superar el trámite de cumplir con lo que establece la ley de actividades clasificadas, igual que lo va a hacer la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

La consejera de Turismo pide «no mezclar» las normas de alquiler vacacional y los apartamentos. EFE/Ramón de la Rocha

De León ahondó en que «no va a permitir que se juegue con sentimientos de propietarios que se vieron atrapados en la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, que les exigía ir a una unidad de explotación y a un principio de regulación de uso, que no regula la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda» recién aprobada.

Así mismo, también afirmó que el Ayuntamiento de Mogán tiene perfectamente tasada su actividad clasificada, por lo que ha pedido a los propietarios de vivienda vacacional que cumplan con ese trámite y a los dueños de apartamentos «que no hagan caso a políticos que están jugando con su incertidumbre».