El Consejo Asesor del presidente de Canarias, integrado por representantes de patronal y sindicatos, ha valorado este martes el llamado Decreto Canarias como una oportunidad para compensar la pérdida de recursos derivada de las prórrogas presupuestarias estatales.

La patronal lo considera un instrumento clave para reforzar la cohesión territorial y mejorar servicios esenciales, mientras que los sindicatos han señalado que existen aspectos del articulado que requieren ajustes para garantizar equidad y efectividad.

José Ramón Barroso, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, criticó que medidas como la bonificación del 60 % del IRPF en las islas verdes no benefician a la mayoría de los trabajadores canarios y reclamó la inclusión de energías renovables y financiación para la acreditación de competencias profesionales.

Financiación autonómica y fondos europeos

Por su parte, UGT instó a “pulir” algunas cifras y lograr un acuerdo político sólido que permita la aprobación del decreto por el Congreso. Los empresarios, en cambio, coincidieron en que el texto ofrece una oportunidad para consolidar financiación autonómica y fondos europeos, reforzando la cohesión social y la competitividad del Archipiélago.

Tras la reunión, el presidente Fernando Clavijo destacó la necesidad de un consenso político para negociar con el Estado y revertir desventajas históricas de Canarias frente al territorio peninsular.

Tanto él como el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, subrayaron que la actitud positiva de todas las partes es clave para transformar el decreto en un instrumento que beneficie a los canarios y no quede condicionado por intereses partidistas.