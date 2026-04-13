En directo | Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

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Ramón Betancor Lugo
Ramón Betancor Lugo

El Ejecutivo autonómico aprueba medidas clave para la ordenación del sector del juego

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