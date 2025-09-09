Sumar planteó el pasado jueves medidas de presión contra Israel, como declarar persona non grata a Benjamín Netanyahu y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas

El Consejo de Ministros aprueba medidas de presión contra Israel. Imagen de Archivo

El Consejo de Ministros aprueba este martes nuevas medidas de presión frente al «genocidio» de Israel en Gaza, una política que ha disparado la tensión diplomática y ha llevado al Gobierno a llamar a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv.

Así, el pasado sábado salía a la luz que PSOE y Sumar estaban negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros.

La negociación llega después de que Sumar planteara al PSOE una batería de medidas contra Israel para tratar de frenar el «genocidio» en Gaza, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas.