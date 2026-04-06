Este anuncio lo realizó el ministro de Política Territorial durante una visita institucional

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció este lunes que el Consejo de Ministros aprobará una partida para paliar las pérdidas provocadas por la borrasca Therese en el archipiélago. Según la Delegación del Gobierno de Canarias, estas ascienden a cerca de 180 millones de euros en infraestructuras.

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“Habrá ayudas a través del Fondo de Compensación de Seguros y del Ministerio del Interior para cubrir enseres y daños personales. También las habrá mediante fondos del sector primario agroalimentario y, por supuesto, para las infraestructuras municipales”, aseguró Ángel Víctor Torres.

Este anuncio lo realizó Torres tras su visita al Ayuntamiento de Valsequillo, en Gran Canaria, y posteriormente al Cuartel Colmenares, un edificio que se adquirió para su rehabilitación con una inversión del Ministerio de Cultura.

El Consejo de Ministros aprobará ayudas para paliar las pérdidas por la borrasca Therese/ Archivo RTVC

El consistorio busca ahora financiación para convertirlo en un centro de interpretación de la historia del edificio y, además, en un lugar de encuentro que fomente el turismo sostenible.