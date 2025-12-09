El Consejo de Ministro calcula que los gobiernos regionales podrán ahorrarse hasta 6.700 millones en intereses

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que permitirá condonar 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas del régimen común que lo soliciten, 3.259 millones en el caso de Canarias, una iniciativa que llegará ahora al Congreso y que ha sido rechazada por los gobiernos autonómicos que encabeza el PP.

Aprobada en segunda vuelta la condonación de deuda, que beneficia a Canarias con 3.259 millones. Europa Press

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la ley permitirá a las comunidades que así lo soliciten la condonación de la deuda y corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

Andalucía, con 18.791 euros, sería la comunidad con la mayor condonación, seguido de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y la Comunidad de Madrid (8.644). Podrían ahorrarse aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, con lo que podrán reforzar los servicios públicos, ha recalcado la portavoz.

Apoyo económico y financiero

Junto a este proyecto, Alegría ha destacado que todas las comunidades han recibido un apoyo económico y financiero «histórico» durante los gobiernos de Pedro Sánchez -más de 300.000 millones en los últimos siete años, según sus cuentas- y ha recordado que el próximo ejercicio van a recibir 157.000 millones en concepto de entregas a cuenta, un 7 % más que este año.





A su juicio, esas transferencias tienen que traducirse en una «mejora clara» de los servicios públicos en todos los territorios. Cuando el Consejo aprobó en primera vuelta el anteproyecto para la condonación de la deuda autonómica, el pasado septiembre, las comunidades gobernadas por el PP rechazaron la posibilidad de acogerse a la quita al verla una «trampa» que penalizará a los territorios que menos deben.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda explica que la metodología «parte de criterios técnicos y transparentes que buscan el equilibrio y la igualdad» y aclara que se establecen tres fases.

Tres fases

En la primera, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis de 2009 a 2013 con el pasivo surgido por la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania (2019 a 2023), cálculo que hacienda cifra en 80.310 millones.

«El 75 % de este importe, 60.232 millones, se reparten por el criterio de población ajustada. La condonación media resultante en esta primera fase alcanza el 19% del pasivo autonómico», aclara en la nota.

En la segunda, el Gobierno busca compensar a los territorios que queden por debajo de la media del 19 % «garantizando que todas alcancen este umbral», lo que supone añadir 11.514 millones a la distribución que se realizará.

La última parte del proceso, en tercer lugar, implica dos ajustes adicionales, de forma que se identifica a la comunidad autónoma que tras las dos primeras fases registre una mayor condonación por habitante ajustado, que en este caso es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros.

Comunidades peor financiadas

«Y, a continuación, se eleva hasta alcanzar esa cifra a las comunidades que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022. Es decir, se mejora a las comunidades que han sido peor financiadas. Esto implica añadir 10.590 millones a la condonación», según Hacienda.

Asimismo, se establece otro ajuste de 917 millones de euros para las comunidades que hayan ejercido sus competencias normativas en IRPF al alza con el fin de valorar a aquellas que exigieron «un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía para mejorar sus cuentas».

Todo el proceso de condonación se realizará de forma distinta en función de si cada territorio tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o no.