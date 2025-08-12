El cuerpo sin vida del vigilante, de 60 años, se encontró en su dormitorio después de que sus familiares dieran la voz de alarma tras varios días sin saber nada de él



El cuerpo sin vida del conserje del CEIP Poeta Francisco Tarajano de Telde, en Gran Canaria, de 60 años, se ha encontrado este lunes en su dormitorio dentro del colegio después de que sus familiares dieran la voz de alarma tras varios días sin saber nada de él.

CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde, en cuyo interior encontraron muerto al vigilante del colegio.



Preocupados por la falta de contacto, sus familiares avisaron a la Policía Nacional que se trasladó al colegio donde encontraron el cuerpo sin vida, en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos de violencia.

La Policía Nacional activó a los bomberos al ver que no respondía a las llamadas en su vivienda, para poder acceder a su interior donde hallaron su cuerpo.