A escasas dos semanas de la primavera, continúa el frío en Canarias

Redacción RTVC
Aunque la previsión apunta a jornadas algo más soleadas, lo cierto es que el frío seguirá llegando a última hora del día

Canarias ha vuelto a registrar la pasada madrugada temperaturas en torno a los cero grados en zonas de cumbres de Gran Canaria o en Izaña, donde se registró la mínima de todas las islas. El frío continúa notándose, aunque el invierno esté a pocos días de despedirse.

Por tanto, el fresco no abandona las islas, además con posibilidad de lloviznas y con mínimas alrededor de 11 grados en las localidades de interior. A ello se le suma, que máximas no pasarán de los 20 grados en las zonas más soleadas.

Uso de chaquetas y bufandas

Aunque la previsión apunta a jornadas algo más soleadas, lo cierto es que el frío seguirá llegando a última hora del día lo que hará casi indispensable el uso de chaquetas y bufandas.

