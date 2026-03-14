Continúa en descenso la presión migratoria en El Hierro

Cifras muy similares a las de antes de junio de 2023, momento del comienzo de la crisis migratoria

Continúa descendiendo la presión migratoria en La Restinga, lugar que se ha convertido en el mayor punto de entrada al continente Europeo desde África. En 2026, alcanzaron la isla menos de 700 migrantes. Una cifra que nada tiene que ver, con la alcanzada en los últimos años.

Cabe destacar que, en lo que va de año, han llegado a la costa de El Hierro cuatro cayucos. De hecho, el último lo hizo a principios de febrero.

Imagen archivo RTVC.

Sin duda, cifras muy similares a las de antes de junio de 2023, momento del comienzo de la crisis migratoria.