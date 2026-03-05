ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Canarias tramita 832 traslados de menores migrantes a la península

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La Delegación del Gobierno en Canarias firma los expedientes para reubicar a menores migrantes no acompañados en otras comunidades autónomas

Canarias tramita 832 traslados de menores migrantes a la península
Canarias tramita 832 traslados de menores migrantes a la península. Europa Press

La Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado 832 expedientes para el traslado de menores migrantes no acompañados desde el archipiélago a la península desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria.

Los expedientes fueron tramitados por las subdelegaciones del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Otros casos fueron archivados

Mientras que otros 451 casos fueron archivados al confirmarse la mayoría de edad de los migrantes o por informes negativos del Ministerio Fiscal.

Según establece el Real Decreto 658/2025, una vez notificada la resolución de traslado, la comunidad autónoma debe ejecutar la salida del menor hacia el territorio de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Área de Salud de Fuerteventura impartirá 54 sesiones formativas de Salud Pública en 2026

Dos heridos en un accidente entre un coche y una moto en La Orotava (Tenerife)

Trump tilda a España de «perdedora» y la acusa de ser «muy hostil» con la OTAN: «No es un jugador de equipo»

Sánchez pide a la UE blindar las RUP y el POSEI en el nuevo marco financiero

La ULL registra una huella de carbono de 2.763 toneladas de CO₂ en 2024

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026