La Delegación del Gobierno en Canarias firma los expedientes para reubicar a menores migrantes no acompañados en otras comunidades autónomas

Canarias tramita 832 traslados de menores migrantes a la península. Europa Press

La Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado 832 expedientes para el traslado de menores migrantes no acompañados desde el archipiélago a la península desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria.

Los expedientes fueron tramitados por las subdelegaciones del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Otros casos fueron archivados

Mientras que otros 451 casos fueron archivados al confirmarse la mayoría de edad de los migrantes o por informes negativos del Ministerio Fiscal.

Según establece el Real Decreto 658/2025, una vez notificada la resolución de traslado, la comunidad autónoma debe ejecutar la salida del menor hacia el territorio de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.