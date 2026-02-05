ES NOTICIA

Continúa la búsqueda del parapentista que cayó al mar en Puerto de la Cruz

El dispositivo de búsqueda se reanudó desde primera hora de la mañana de este jueves para intentar dar con este parapentista, que cayó al mar en Puerto de la Cruz durante la mañana del miércoles

Desde la mañana de este miércoles se busca a un hombre que cayó al mar cuando practicaba parapente con otros turistas en Puerto de la Cruz. Salieron desde Izaña y tenían como objetivo aterrizar en Playa Jardín, pero antes de aterrizar, uno de ellos cayó y se perdió su rastro. Desde entonces se le busca por tierra y aire. Desde las 8:30 de este jueves se han retomado las tareas, aunque no se ha podido hacer con embarcaciones debido al oleaje. Canarias se encuentra en prealerta por fenómenos costeros.

El fuerte oleaje está dificultando las labores de búsqueda. Según informó el 112, se ha establecido un dispositivo de búsqueda que interviene en la costa de este municipio del norte de la isla.

