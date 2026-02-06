Las viviendas se destinarán al alquiler social y se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda

Gobierno, Cabildo y Santa Cruz de Tenerife firman un convenio para impulsar 263 viviendas públicas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado un convenio interadministrativo que ha permitido asegurar la ejecución de dos promociones de vivienda protegida de promoción pública en el municipio. Serán 37 viviendas en María Jiménez y 226 viviendas en Cuevas Blancas.

El acuerdo ha articulado la cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para completar la financiación necesaria y garantizar la ejecución íntegra de ambas promociones.

Inversión de 41,7 millones

En conjunto, las actuaciones han supuesto una inversión estimada de 41,7 millones de euros, sin incluir el valor del suelo ni los costes de urbanización, que han sido asumidos por el Ayuntamiento. De esa cuantía, 16,7 millones ya habían sido aportados previamente por el Instituto Canario de la Vivienda mediante distintas resoluciones de subvención. Mientras que el presente convenio ha permitido completar la financiación pendiente de 25 millones de euros para hacer viable la ejecución total de la promoción de 226 viviendas en Cuevas Blancas.

De esta cantidad, el Instituto Canario de la Vivienda ha comprometido 19 millones de euros en varias anualidades. Y el Cabildo de Tenerife ha aportado 6 millones de euros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que “hoy damos un paso real para ampliar el parque público de vivienda en Canarias y hacerlo con un modelo que garantiza que estas viviendas permanezcan en el ámbito público y destinadas al alquiler social”. Clavijo subrayó que “este convenio demuestra que cuando las instituciones cooperan, la vivienda deja de ser un problema enquistado y empieza a tener soluciones reales para la ciudadanía”.

Asimismo, destacó que “no hablamos solo de construir viviendas, sino de consolidar una política pública que garantice que esas viviendas sigan siendo públicas y accesibles para las próximas generaciones”.

«Estrategia integral de vivienda en Canarias»

El presidente también incidió en que este acuerdo forma parte de la estrategia integral de vivienda impulsada por el Ejecutivo autonómico. Y ha recordado que “Canarias está impulsando la mayor transformación de la política de vivienda de la última década. Desbloqueando promociones, movilizando suelo y aumentando la inversión pública como no se había hecho en años”.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo canario defendió que “hay una línea roja que no podemos permitir que se cruce. Ninguna familia debería destinar más del 30 o el 35 % de sus ingresos a pagar una vivienda”.

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez destacó que “este convenio ha permitido cerrar la viabilidad económica de Cuevas Blancas. Programar su financiación plurianual y garantizar que las 226 viviendas puedan construirse en su totalidad”. Rodríguez aseguró además que “el acuerdo no solo asegura la ejecución de las obras, sino que garantiza el destino final de las viviendas. Su incorporación al parque público del Instituto Canario de la Vivienda, su gestión directa por la Administración y su adjudicación en régimen de alquiler social”.

Asimismo, recordó que “el Gobierno de Canarias cuenta actualmente en Tenerife con más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases. Más de 300 planificadas, más de 700 en construcción y más de 30 ya adquiridas. Lo que refleja la dimensión del esfuerzo que estamos desarrollando para ampliar de forma estructural el parque público en la isla”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apuntó que “hoy se da un paso muy importante en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía de Tenerife y la sociedad en general: el acceso a una vivienda digna”. “Quiero subrayar de manera especial el papel del Cabildo de Tenerife en este acuerdo. Pues, aunque la vivienda no sea una competencia estrictamente insular, el actual Gobierno del Cabildo ha adoptado una postura valiente y responsable. Entendiendo que los problemas de la ciudadanía no entienden de compartimentos administrativos”, ha destacado Dávila.

«Santa Cruz invierte actualmente 115 millones en vivienda pública»

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, puso en valor que “aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de vivienda, este equipo de Gobierno siempre ha trabajado para establecer los acuerdos necesarios que permitan construir viviendas en este municipio, y este convenio es el mejor ejemplo”.

El alcalde detalló que “estos 41,7 millones vienen a sumarse a la política de vivienda que ya venimos desarrollando en el municipio. Con la que no solo afrontamos la construcción de nuevas edificaciones como las de María Jiménez o Cuevas Blancas, sino que también nos ha permitido comprar un edificio ya finalizado para destinarlo a vivienda social. O impulsar programas de rehabilitación con criterios energéticos de más de 800 viviendas, así como la regeneración y renovación urbana de otras 1.568”.

Bermúdez dijo que “gracias a la cooperación entre administraciones, en estos momentos, en Santa Cruz se están invirtiendo 115 millones de euros en vivienda pública”.