Un correo con amenazas obliga a desalojar varias facultades de la ULPGC

Diversas unidades y medios policiales se encuentran desplegados en el recinto académico

La Policía Nacional informó este jueves del desalojo de varias facultades del campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tras recibirse una amenaza de bomba por correo, según comunicó la Jefatura Superior de Canarias.

Campus de la ULPGC.

En el comunicado se señala que se ha activado el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidentes y que diversas unidades y medios policiales —incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP y UPR— se encuentran desplegados en el recinto académico.

Asimismo, se indica que se ha procedido al desalojo de algunas facultades para garantizar la seguridad del profesorado y del alumnado, y que se ofrecerán más detalles cuando se disponga de información adicional.

Mensaje difundido por redes

Por otro lado, un mensaje difundido en redes sociales y supuestamente vinculado a este correo sospechoso ha generado preocupación entre los estudiantes, aunque por el momento se desconoce su procedencia.

Según un comunicado del Consejo de Estudiantes de la ULPGC, las clases se retoman con total normalidad y la policía sigue investigando el suceso en busca de esclarecer los hechos.

«La universidad no le da credibilidad a la amenaza, sin embargo, por resultar sospechoso se dio el aviso a la comunidad universitaria», afirman desde el Consejo de Estudiantes y añaden que «la información que no provenga de ninguna fuente oficial no debe tomarse como verdadera«.