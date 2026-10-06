Correos abre el plazo para solicitar el voto por correo

Desde este martes y hasta el 19 de noviembre se puede solicitar el voto por correo para las elecciones generales y se puede depositar hasta el 25 de noviembre

Correos ha informado este martes de la apertura del plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre, una solicitud que podrá realizarse hasta el 19 de noviembre. El certificado de inscripción en el censo electoral, necesario para votar por correo, puede solicitarse de forma telemática en la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina postal.

Personal de Correos entrega votos por correo en una mesa electoral en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

TSolicitud telemática o presencial

Si se solicita de manera telemática, explica Correos en un comunicado, el solicitante debe acreditar su identidad mediante firma electrónica. Se aceptan como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico.

La solicitud de voto por correo también puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe realizarse personalmente por cada elector, quien deberá acreditar su identidad con DNI, pasaporte o carnet de conducir.

En caso de enfermedad o discapacidad acreditada mediante certificación médica oficial que le impida hacerlo la solicitud puede presentarse en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Podrán depositarlo hasta el 25 de noviembre en Correos

Para este trámite Correos habilitará la opción de cita previa. Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 9 de noviembre, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Una vez que los ciudadanos reciban el voto por correo en la dirección indicada en la solicitud, podrán depositarlo hasta el 25 de noviembre de 2026 en cualquier oficina de Correos.