Los consulados de España en el extranjero están habilitados para que quienes están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes puedan votar presencialmente para el 29N

Los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden votar presencialmente a las elecciones generales del 29N en los consulados de España desde este sábado y hasta el próximo 26 de noviembre.

2,7 millones de electores constan en el registro CERA y podrán votar presencialmente en los consulados / Archivo / Europa Press

Todos los electores que consten en el registro CERA (más de 2,7 millones) se pueden descargar las papeletas con las candidaturas y votar en urna, hasta el 26 de noviembre, o remitir su voto por correo a la oficina consular no más tarde del día 24 de este mes.

El voto por correo tiene fecha tope el 26 de noviembre

En el caso de que los votantes registrados en el CERA se encuentren en España pueden pedir el voto por correo, al igual que los residentes en nuestro país, en cualquier oficina de Correos y remitir su voto como tope el 26 de noviembre, tras ser ampliado un día el plazo.

Y aquellos que residan temporalmente en el extranjero deberán estar inscritos en la oficina consular como no residentes, solicitar la documentación electoral y remitir igualmente su sufragio como tarde el día 26.

El censo total de los residentes en el exterior para el 29N, tal como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 2.776.645 personas, incluidos todos los nacionalizados al amparo de la ley de nietos, aunque sólo podrán votar las 901 que pudieron acreditar su condición de exiliados.

Para la cita del 29N, la mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina (524.000 electores), seguido de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).