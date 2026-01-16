El Costa Adeje Tenerife recibirá este domingo, 18 de enero, al Athletic Club en el Heliodoro Rodríguez López, en la primera cita de la segunda vuelta del campeonato

El Costa Adeje Tenerife abre la segunda vuelta en casa ante el Athletic Club / CD Tenerife Femenino

Este domingo el Costa Adeje Tenerife regresa al Heliodoro Rodríguez López para afrontar un exigente duelo ante el Athletic Club, en un encuentro que marcará el inicio de la segunda vuelta de la Liga F Moeve y el primer partido del año como local para el conjunto blanquiazul.

Las tinerfeñas llegan a esta decimosexta jornada situadas en la quinta posición de la tabla, con 25 puntos, tras el empate cosechado la pasada semana en Riazor ante el Dépor Abanca. Un escenario competitivo que mantiene al equipo en la pelea por la zona alta de la clasificación, con la ambición y la ilusión de comenzar la segunda vuelta sumando ante su afición.

El estreno de Yerai Martín en el Heliodoro

“La semana de entrenamientos está siendo muy buena; hemos tenido varias sesiones que nos han permitido preparar muy bien el encuentro y centrarnos en el planteamiento del duelo del domingo ante el Athletic Club”, expresó el técnico blanquiazul, Yerai Martín.

Será el primer partido oficial del nuevo entrenador como local, tras sentarse en el banquillo de Riazor. “Será un partido especial; estrenarme en un estadio mítico como el Heliodoro será muy emocionante. Tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición y de que juntos podamos luchar por esa victoria”.

Prueba de fuego ante el Athletic Club

Enfrente estará un Athletic Club que aterriza en la isla en séptima posición, con 23 puntos y un partido más disputado, después de imponerse esta semana al Real Madrid (0-1) en Valdebebas, en la jornada adelantada. Un rival que llega en gran momento, con una racha de diez partidos sin conocer la derrota y un alto nivel de confianza.

“El Athletic creo que es uno de los rivales de la competición que se encuentra en mejor forma. Viene de ganar al Real Madrid en su campo, lleva muchos partidos seguidos sin perder y concede muy pocos goles. Imagino un partido largo e igualado, hemos analizado dónde creemos que podemos hacerles daño e intentaremos plasmar esa idea sobre el césped”.

La afición, protagonista del primer partido del año

El encuentro ante el Athletic Club marcará el regreso del Costa Adeje Tenerife y de su afición al Heliodoro Rodríguez López en este 2026. Una cita especial para volver a disfrutar del equipo en casa, para la que el club ha puesto en marcha una promoción destinada a los abonados del CD Tenerife y de La Laguna Tenerife, quienes podrán acceder de forma gratuita al partido mostrando su carnet en los accesos de la grada que elijan, tanto en Tribuna como en San Sebastián.

Desde el club se recuerda que los fieles blanquiazules abonados al CD Tenerife Femenino pueden acceder con su abono de la temporada, como es habitual en cada jornada de Liga F Moeve y hace un llamamiento a la afición tinerfeña para que se una y contribuya a generar un gran ambiente en las gradas, apoyando al equipo en un duelo señalado en el calendario y determinante para comenzar con buen pie la segunda vuelta de la competición.