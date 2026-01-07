El sorteo del torneo nacional dio a conocer todos los emparejamientos de los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa de la Reina, los próximos 3, 4 y 5 de febrero a partido único, enfrentarán a Real Madrid y Barcelona en casa del club blanco, mientras que el Atlético de Madrid recibirá al Athletic Club, la Real Sociedad jugará en casa con el Badalona y el Tenerife visitará al Madrid CFF.

El Costa Adeje Tenerife se enfrentará al Madrid CFF en la Copa de la Reina. Imagen del Costa Adeje Tenerife

El sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol, en la localidad madrileña de Las Rozas, agitó la competición. A la quinta bola salió el Real Madrid, quedaban tres opciones por descubrir entonces y surgió el Barcelona para configurar el gran duelo por la clasificación para las semifinales.

Una eliminatoria equilibrada

El Madrid CFF recibirá al Tenerife en casa, en una eliminatoria donde se prevé equilibrio, separados ambos por tan solo un punto en la clasificación de la liga, a favor del equipo canario, que se impuso en su último precedente, además en campo madrileño, por 0-2.

“Jugamos fuera, pero con muchas ganas por jugar contra el Madrid y deseando que pasemos esa eliminatoria para continuar en esta competición”, explicó Patri Gavira, capitana del Tenerife, que admitió que esta campaña se le está dando “mejor” a su equipo jugar “fuera» que «en casa”.

“Yo creo que va a ser un partido muy bonito, somos dos rivales que competimos bien, tenemos el plus que jugamos en casa, con nuestra gente, así que con muchas ganas de que llegue. Tenemos muchas ganas de romper pasar de cuartos y llegar a semifinales”, aseguró Marina Rivas, jugadora del Madrid CFF.