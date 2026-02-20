El Costa Adeje Tenerife se medirá este domingo, 22 de febrero, a las 11:00 (hora canaria), en el Estadio Alfredo Di Stéfano, al Real Madrid

El Costa Adeje Tenerife quiere prolongar su impulso ante el Real Madrid / CD Tenerife Femenino

Este domingo, el Costa Adeje Tenerife afronta un nuevo compromiso lejos de la isla con la visita al Real Madrid, en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de Liga F Moeve, que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

El conjunto blanquiazul llega a la cita tras lograr una sólida victoria a domicilio ante el FC Badalona Women por 0-2, un triunfo que permite a las tinerfeñas alcanzar los 36 puntos y afianzarse en la cuarta posición de la tabla. El equipo encadena así su segundo encuentro consecutivo fuera de casa antes del parón de la competición, en un momento clave del campeonato.

Último reto antes del parón

El técnico, Yerai Martín, valoró en la previa que: “Tenemos muchas ganas y mucha energía en los entrenamientos, y así me lo está demostrando el equipo. Es el último partido antes del parón y estamos convencidas de que podemos lograr un resultado positivo. La semana ha ido bien, el equipo está en una buena dinámica y tenemos un partido muy bonito para cerrar este bloque de competición”.

La plantilla afronta el duelo con ambición y confianza, consciente de la exigencia que supone medirse a uno de los equipos más potentes del campeonato. La solidez mostrada en las últimas jornadas y la capacidad para competir en escenarios de máxima dificultad refuerzan la mentalidad de un grupo que quiere seguir creciendo y mantenerse firme en la zona alta.

“Llevamos una buena racha de resultados, pero la clave es mirar al rival a la cara y competir de tú a tú, demostrando por qué estamos en esta posición. El equipo está siendo muy sólido defensivamente; concedemos pocas ocasiones y, cuando llegan, las porteras responden muy bien. De cara al domingo, mantener la portería a cero será fundamental para acercarnos a la victoria. Es un trabajo colectivo, desde la delantera hasta la portera, y el equipo ha demostrado que sabe sufrir cuando el partido lo exige”, señaló Yerai Martín.

Desafío en el Alfredo Di Stéfano

Enfrente estará un Real Madrid que ocupa la segunda plaza de la clasificación con 47 puntos y que buscará imponer su ritmo en casa, donde solo ha perdido un partido durante la presente temporada. El cuadro blanco llega a la cita tras vencer al Alhama CF (0-3). Una plantilla que destaca por su potencial ofensivo y por la profundidad de su plantilla, lo que obligará a las blanquiazules a mantener una alta concentración y a cuidar cada detalle durante los noventa minutos.

Sobre el rival, el entrenador blanquiazul señaló que: “El Alfredo Di Stéfano es una salida muy exigente; solo han perdido un partido en casa en Liga F. Para lograr un resultado positivo debemos ofrecer nuestra mejor versión: ser sólidas en defensa, no conceder nada y tener personalidad con balón para saber cómo hacerles daño. En la ida ya demostramos que es posible. Habrá momentos difíciles por la calidad de su plantilla, pero necesitamos un partido muy completo”.