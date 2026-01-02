Las blanquiazules volverán a entrenar este viernes 2 de enero, con Yerai Martín al frente, para preparar el inicio de 2026 en la Liga F Moeve

El Costa Adeje Tenerife regresa al trabajo tras el descanso navideño / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife ha retomado los entrenamientos este viernes 2 de enero, a partir de las 15:30 horas en las instalaciones de El Mundialito, tras el parón navideño. El conjunto blanquiazul ha regresado al trabajo después de unas merecidas vacaciones y lo hace iniciando una nueva etapa bajo la dirección de Yerai Martín, nuevo entrenador del primer equipo, anunciado oficialmente esta semana.

Las tinerfeñas cerraron el año 2025 con muy buenas sensaciones, logrando el pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina tras imponerse al Sevilla FC en el último compromiso del calendario. Un triunfo que permitió al equipo despedir el año reforzando su confianza y ambición de cara a la segunda mitad de la temporada.

Con esta vuelta a la actividad, el conjunto blanquiazul comenzará a preparar el primer partido oficial de 2026, que se disputará el domingo 11 de enero, a las 11:00 hora canaria, en el Estadio Abanca Riazor, ante el Deportivo Abanca. Será además el último encuentro de la primera vuelta, que el equipo afronta con el objetivo de seguir bien posicionado en la zona alta de la clasificación de la Liga F Moeve.

En el horizonte también se sitúa una cita muy especial para la afición tinerfeña: el primer partido del año en el Heliodoro Rodríguez López, tendrá lugar el domingo 18 de enero, a las 11:00 horas, frente al Athletic Club.

La cantera también regresa a la competición

La vuelta a la actividad no será exclusiva del primer equipo. La cantera blanquiazul también retomará la competición oficial, con especial protagonismo para el CD Tenerife Femenino B, que disputará el primer encuentro de la segunda vuelta el sábado 10 de enero, a las 11:30 horas, frente al Real Oviedo, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

El primer filial tinerfeño afronta este compromiso tras cerrar 2025 con una importante victoria a domicilio ante el Atlético de Madrid B, un resultado clave para seguir acercando el objetivo de la permanencia. Las jugadoras dirigidas por Adrián Albéniz buscarán dar continuidad a la buena dinámica del equipo, en un momento de crecimiento y consolidación del trabajo que se viene realizando.

Asimismo, el CD Tenerife Femenino C también volverá a la competición ese mismo sábado 10 de enero, enfrentándose al CD Laguna a partir de las 16:00 horas, en el Francisco Peraza, en lo que supondrá el regreso oficial del equipo a la actividad competitiva. El resto de equipos de la base blanquiazul irá reincorporándose progresivamente a sus respectivas competiciones oficiales, completando así el regreso a la normalidad deportiva de la cantera del club.