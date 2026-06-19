Cuatro renovaciones refuerzan la estabilidad del proyecto con la continuidad de Koko Ange y Carlota Suárez

El Costa Adeje Tenerife se refuerza con dos nuevas renovaciones

El fútbol femenino tinerfeño sigue construyendo su futuro sobre bases sólidas. El Costa Adeje Tenerife ha dado un paso firme en la planificación de la temporada 2026/27 asegurando la continuidad de dos futbolistas más que representan experiencia, identidad, proyección y capacidad competitiva. Las renovaciones de Koko Ange y Carlota Suárez consolidan un proyecto que busca seguir creciendo en su categoría.

Koko Ange, experiencia y desequilibrio para seguir haciendo historia

El Costa Adeje Tenerife seguirá contando con una de las jugadoras más emblemáticas de su historia reciente. La internacional marfileña Koko Ange ha renovado su contrato por una temporada más, garantizando la continuidad de una futbolista que acumula más de 200 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul.

Tras regresar al club la pasada campaña, la atacante volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias gracias a su velocidad, desborde y experiencia. Durante la temporada 2025/26 disputó más de 600 minutos en Liga F, anotó dos goles y repartió dos asistencias, aportando además liderazgo y competitividad al vestuario.

Su continuidad permite al conjunto dirigido por Yerai Martín mantener una pieza de enorme valor deportivo y emocional para la afición tinerfeña.

Carlota Suárez, gol y resiliencia para liderar el ataque

Otra de las renovaciones importantes para el Costa Adeje Tenerife es la de Carlota Suárez. La delantera continuará una temporada más tras completar un curso marcado por su capacidad goleadora y por su fortaleza para superar importantes lesiones.

La atacante, que llegó procedente de Japón tras firmar actuaciones destacadas en la liga nipona, se convirtió rápidamente en una referencia ofensiva para el equipo. A pesar de sufrir una operación de cadera y posteriormente una lesión de tobillo, logró disputar 17 encuentros de Liga F y anotar siete goles, finalizando como la segunda máxima goleadora del conjunto.

La renovación refleja la confianza del club en una futbolista llamada a ser una de las grandes referencias ofensivas del proyecto durante la próxima campaña.

Un proyecto que apuesta por la continuidad

Las renovaciones de Koko Ange y Carlota Suárez reflejan una estrategia clara: apostar por la continuidad de futbolistas que ya conocen la filosofía del club y que han demostrado su compromiso sobre el terreno de juego.

El Costa Adeje Tenerife afrontará la temporada 2026/27 con una base consolidada, combinando experiencia, identidad, talento y ambición para seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel.