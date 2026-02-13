El Costa Adeje Tenerife llega al Municipal Palamós–Costa Brava tras imponerse al Alhama CF por 1-0, ocupando la cuarta posición con 33 puntos

El Costa Adeje Tenerife visita al FC Badalona Women con la mirada puesta en la pelea por la cuarta plaza / CD Tenerife Femenino

Este sábado, el Costa Adeje Tenerife afronta un nuevo compromiso lejos de la isla con la visita al FC Badalona Women. En el encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Liga F Moeve, que se disputará en el Municipal Palamós–Costa Brava.

El conjunto blanquiazul llega a la cita tras lograr una trabajada victoria en casa ante el Alhama CF por 1-0, un triunfo que refuerza la dinámica competitiva del equipo. Además, le permite mantenerse en la lucha por la cuarta posición de la clasificación, que ocupa actualmente con 33 puntos.

Yerai Martín, satisfecho con el equipo

Para el técnico, Yerai Martín, “la semana de trabajo está siendo muy buena. Es cierto que esta es un poco más corta al jugar el sábado, pero estamos muy contentas con el trabajo del equipo y queremos culminarla con una buena preparación para el partido ante el Badalona”.

La plantilla afronta el duelo con la intención de seguir sumando fuera de casa y dar continuidad al trabajo realizado en las últimas semanas, consciente de la exigencia que supone cada jornada en este tramo de la temporada y de la importancia de mantenerse firme en la zona alta de la tabla.

Un rival en buena dinámica

Enfrente estará un FC Badalona Women que buscará hacerse fuerte como local y plantear un partido exigente, obligando a las blanquiazules a mostrar su mejor versión competitiva. El rival se sitúa en la séptima posición con 26 puntos y llega a la cita tras caer ante la Real Sociedad, aunque habiéndose clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina, al igual que las tinerfeñas. El cuerpo técnico ha centrado la preparación semanal en ajustar detalles y llegar al encuentro con el máximo nivel de concentración, sabiendo que cada punto puede resultar decisivo en la pelea por los objetivos ligueros.

Con respecto al FC Badalona Women, el entrenador tinerfeño consideró que: “Es un rival que tiene una muy buena plantilla. Está haciendo una buena temporada, ha llegado a la semifinal de Copa como nosotras y ha empezado el año con una buena dinámica, exceptuando su último partido. Creo que va a ser un encuentro muy igualado y competido, viendo las características de ambos equipos”.