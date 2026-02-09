FC Badalona Women vs Costa Adeje Tenerife | J20 Liga F 25-26

FC Badalona Women vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de febrero. Partido correspondiente a la J20 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

FC Badalona Women y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este sábado 14 de febrero, a las 11:00 (hora canaria) en el Nou Estadi Municipal de Palamós – Costa Brava. El encuentro corresponde a la jornada 20 de LaLiga F Moeve.

FC Badalona Women vs Costa Adeje Tenerife | J20 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 1-0 en casa ante el Alhama CF. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el FC Badalona Women perdió por 2-0 en el partido de liga ante la Real Sociedad. El equipo se encuentra séptimo con 26 puntos.

Posiciones en la clasificación de FC Badalona Women y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 33 puntos. Por su parte, el equipo catalán ocupa la séptima posición, con 26 puntos, siete puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre FC Badalona Women y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el FC Badalona Women y el Costa Adeje Tenerife, los cuatro últimos han acabado en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados y dos empatados. Sin embargo, el equipo catalán llega a este enfrentamiento tras haber perdido su último partido, pero habiendo ganado los otros cuatro últimos.

Alineaciones del FC Badalona Women y Costa Adeje Tenerife

