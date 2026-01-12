Costa Adeje Tenerife vs Athletic Club | J16 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Athletic Club. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 18 de enero. Partido correspondiente a la J16 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife y Athletic Club se enfrentan este domingo 18 de enero, a las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 16 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Athletic Club | J16 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 1-1 ante el Deportivo Abanca. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Athletic Club empató en el partido de liga ante el Levante Badalona. El equipo se encuentra octavo con 20 puntos.

Posiciones en la clasificación del Costa Adeje Tenerife y Athletic Club

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 25 puntos, diecisiete por debajo del Barcelona, líder de la competición. Por su parte, el equipo vasco ocupa la octava posición, con 20 puntos.

Últimos enfrentamientos entre el Costa Adeje Tenerife y Athletic Club

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Tenerife Femenino ha ganado solamente uno de ellos, mientras que el Athletic ha ganado dos y los otros dos fueron empates. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados, dos empatados y otro perdido. Sin embargo, el equipo bilbaíno llega a este enfrentamiento tras haber empatado su último partido, habiendo ganado los otros cuatro.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Athletic Club

