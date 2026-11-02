El Costa Adeje Tenerife recibió al Athletic Club este lunes en el Heliodoro, casi un mes después de su último partido en casa, y lo hizo sumando tres puntos

El Costa Adeje Tenerife – Athletic Club se jugó este lunes 2 de noviembre a las 21:00 hora canaria (22:00 en la península) en el Heliodoro Rodríguez López. Ha sido el partido de la jornada 9 de Liga F. El Costa Adeje Tenerife Egatesa volvió a jugar en casa tras casi un mes fuera. Lo hizo ante un rival de alto nivel: el Athletic Club.

El Costa Adeje Tenerife ganó por 2-0 al Athletic Club, lo que le permite escalar hasta la sexta plaza y colocarse a un punto de las leonas. les costó arrancar a los dos equipos, que protagonizaron pocas jugadas de peligro y no consiguieron dirigir ni un solo tiro a puerta en la primera mitad.

Las jugadoras del Costa Adeje Tenerife celebran uno de los tantos que le dieron la victoria a las blanquiazules / CD Tenerife Femenino

El Tenerife solo tuvo una acción en el minuto 14, en forma de un tiro de Carlota, que fue bloqueado. El rechace se quedó dentro del área rival y Natalia Padilla intentó llegar, pero la ‘9’ no estuvo acertada en la ejecución y vio frustrada la única llegada importante de las locales en el primer tiempo.

Las visitantes, por su parte, dominaron la posesión, pero tampoco generaron nada con ella: solo siete tiros, pero ninguno a puerta.

Y ello, a pesar a pesar de haberse acercado con tres corners, que repelió sin problemas la guardameta venezolana Nay Cáceres, para dejar el 0-0 en el marcador y el partido abierto en el descanso.

Las locales salieron en la segunda parte con una marcha más y esto les permitió adelantarse en marcador, con una nueva internada de Aleksandra Zaremba, que tras varios recortes se zafó de su marcadora para poner un centro medido a la cabeza de Padilla, que solo tuvo que presentar la frente para instalar el 1-0.

Segunda parte del partido

El gol dio más fuerzas a las blanquiazules para irse sobre las rojiblancas y llegar con más efectividad en los segundos 45 minutos, casi siempre por el costado de Zaremba, la principal arma de ataque de un Costa Adeje Tenerife que saca mucho provecho de sus incursiones por derecha.

Sin embargo, pudo empatar el Athletic: Ane Campos aprovechó un rechace dentro del área blanquiazul (m.58) en el que se encontró totalmente sola para probar fortuna, pero se topó con el larguero, que frustró la oportunidad más clara de todo el partido para las leonas.

Siguieron las oportunidades por parte de los dos equipos, aunque ninguna que amenazara realmente el área de las porteras, que no tuvieron demasiado trabajo este lunes.

Fue así hasta que Gramaglia y Martí ingresaron en el verde, que empezaron a poner a prueba a Adriana Nanclares.

En el minuto 88, Gramaglia recibió un balón al espacio que apuró hasta casi línea de fondo para probar de nuevo a la guardameta rojiblanca, que despejó el tiro.

Sin embargo, la jugadora tinerfeña estaba pendiente para empujar el rechace y certificar con el 2-0 final una nueva victoria del Tenerife en casa.

El Costa Adeje Tenerife consiguió ganar en el Heliodoro al Athletic de Bilbao / Costa Adeje Tenerife

Ficha técnica:

2. Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Verges, Patricia Gavira, Violeta Quiles (Koko Ange m.79); Ari Mingueza (Henar m.64), Noelia Salazar, Zamanian (Koko Ange m.79); Carlota (Gramaglia m.64) y Natalia Padilla (Marina Martí m.84).

0. Athletic Club: Adriana Nanclares; Amaia (Ortega m.60), Maddi, Eider Arana, Nerea Benito (Vilariño m.73); Elexpuru, Valero (Jone Amezaga m.73), Gurtubay (Zugasti m.90), Agote; Pinedo y Ane Campos (Azcona m.60).

Goles: 1-0, m.50: Padilla; 2-0, m.88: Gramaglia.

Árbitro: Elisabeth Calvo (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a las locales Violeta Quiles (m. 42) y Henar Muiña (m. 79) y a las visitantes Amaia (m. 53), Valero (m. 74).

Incidencias: Partido de la novena jornada de Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 2.143 espectadores.

Cómo llegaban el Costa Adeje y el Athletic

El Costa Adeje Tenerife, que entrena Yerai Martín, suma 11 puntos. Viene de perder 3-2 en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid, pero antes había ganado al Valencia, al Logroño United y al Badalona Women: tres victorias en sus últimos cinco partidos.

El Athletic Club tiene 15 puntos en ocho partidos, con cuatro victorias, tres empates y una derrota. Llega de empatar 0-0 con el Sevilla y antes había ganado al Atlético de Madrid y al Valencia.

Natalia Padilla, una de las máximas goleadoras del equipo con tres tantos, reconoció la dificultad del reto: “Sabemos que tienen un gran equipo, con buenas jugadoras y va a ser un partido complicado”. También pidió el apoyo de la afición, a la que considera “un jugador más”.

Últimos enfrentamientos antes de este encuentro

Los cinco últimos cruces en Liga F entre el Costa Adeje Tenerife y el Athletic Club están muy igualados: dos victorias para cada equipo y un empate. Las tinerfeñas han marcado ocho goles y las bilbaínas, siete.

24 de mayo de 2024: Athletic Club 4-1 Tenerife

Athletic Club 4-1 Tenerife 2 de noviembre de 2024: Tenerife 2-1 Athletic Club

Tenerife 2-1 Athletic Club 27 de abril de 2025: Athletic Club 2-0 Tenerife

Athletic Club 2-0 Tenerife 30 de agosto de 2025: Athletic Club 0-0 Tenerife

Athletic Club 0-0 Tenerife 18 de enero de 2026: Tenerife 5-0 Athletic Club

El Tenerife ha ganado los dos duelos disputados en casa, el último con una goleada por 5-0 en enero. Además, el Athletic no ha vuelto a ganar en estos cruces desde abril de 2025.

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