El conjunto blanquiazul recibe la visita del Madrid CFF este domingo a las 16.00 horas en una nueva jornada de la Liga F Moeve

El Costa Adeje Tenerife Egatesa regresa al Heliodoro Rodríguez López este domingo para afrontar una nueva jornada de Liga F Moeve. Las guerreras recibirán al Madrid CFF a partir de las 16:00 horas, en un compromiso en el que tratarán de dar continuidad a la buena dinámica de resultados que atraviesa el equipo.

Costa Adeje Tenerife vs Madrid CFF.

Las blanquiazules llegan a esta cita después de conseguir una importante victoria a domicilio ante el RCD Espanyol (1-3). Un triunfo que prolongó la buena línea competitiva de las tinerfeñas, con cinco victorias en sus últimos seis encuentros disputados.

El entrenador blanquiazul, Yerai Martín, valoró durante la rueda de prensa previa el momento que atraviesa el equipo, asegurando que “venimos en una dinámica muy positiva, con buenos resultados y prácticamente con toda la plantilla disponible, pero precisamente por eso el partido es muy peligroso”.

Sexta posición de la clasificación

Además, el técnico insistió en la necesidad de mantener los pies en el suelo ya que “si nos guiamos por las sensaciones parece que vamos a volver a ganar, y ahí es donde tenemos que tener cuidado y equilibrio. Tenemos una oportunidad muy buena para sumar tres victorias consecutivas en Liga y en el Heliodoro, y debemos aprovecharla”.

Enfrente estará un Madrid CFF que ocupa actualmente la sexta posición de la clasificación y que llegará al Heliodoro Rodríguez López después de caer en casa ante el Logroño United (2-3) en la pasada jornada y quedar eliminado ayer de la Copa de la Reina ante el CD Argual. El conjunto madrileño buscará recuperar sensaciones ante un Costa Adeje Tenerife Egatesa que atraviesa un gran momento de resultados.

Sobre las características del rival y las principales dificultades que puede plantear el encuentro, Yerai Martín advirtió que “entiendo que vienen al Heliodoro heridas después de perder en Liga y en Copa, y eso las hace aún más peligrosas. No nos podemos guiar por su partido de ayer, tenemos que centrarnos en nosotras mismas”.

Heliodoro Rodríguez López

El técnico también apuntó las claves que considera fundamentales para afrontar el partido, “necesitamos una última apretada antes del parón, tener generosidad en los esfuerzos defensivos y en el área rival, y saber que los partidos también se trabajan y se ganan desde el banquillo en las segundas partes”, destacó.

El conjunto tinerfeño tratará de lograr la sexta victoria en siete partidos jugando esta vez en el Heliodoro Rodríguez López y ofrecer una nueva alegría a su afición, dando continuidad a la dinámica positiva de las últimas semanas.

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