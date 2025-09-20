Costa Teguise se convierte en la capital de la bola canaria

El Campeonato de Canarias de Selecciones reúne este fin de semana a los mejores equipos del archipiélago

El Paseo del Viento de Costa Teguise, en Lanzarote, acoge este fin de semana el Campeonato de Canarias de Selecciones de Bola Canaria 2025. La localidad lanzaroteña despliega 22 canchas para la cita.

El torneo arranca el sábado a las 16:00 horas y contará con selecciones de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma. Competirán en categorías juvenil, sénior masculina y sénior femenina.

La competición arranca con un sistema suizo en primera ronda, que permite enfrentamientos equilibrados y garantiza varias partidas antes de las eliminatorias directas del domingo.

Un formato dinámico

Cada selección contará con un mínimo de seis deportistas. Durante el fin de semana se celebrarán cinco jornadas, incluidas semifinales y finales.

Los encuentros seguirán el reglamento oficial: partidas a 12 bolas o con límite de tiempo, con 60 minutos para cuadretas y 45 para dupletas e individual, siempre con mano extra.

Final con retransmisión en directo

Las finales se disputarán el domingo a las 11:30 horas y se emitirán en directo por Televisión Canaria, que desde hace tres años acerca este deporte a todos los hogares.

Para la presidenta de la Federación Canaria de Bola Canaria y Petanca, Alicia Suárez, este campeonato “reúne a los deportistas más destacados” y refleja que la bola canaria no entiende de edad ni género.

Identidad, tradición y compromiso con los deportes autóctonos

La directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, destacó que esta cita es “un escaparate anual de identidad y cultura”, que muestra el talento y el compromiso de cada isla. El Gobierno de Canarias considera este campeonato una de las fechas clave del calendario deportivo, ya que reúne lo mejor de la bola canaria femenina y masculina.

El Ejecutivo autonómico respalda la organización del evento junto a la Federación Canaria. Este apoyo busca preservar, promocionar y proyectar la bola canaria hacia nuevas generaciones.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez ha definido el fomento de los deportes autóctonos como línea estratégica de legislatura, convencida de que forman parte esencial del patrimonio cultural y educativo de Canarias.