Miles de trabajadores y estudiantes participan en cientos de movilizaciones para reclamar mejores salarios, pensiones y acceso a la vivienda

Protesta de estudiantes en Milán por el aumento del costo de vida y la precariedad. REUTERS/Claudia Greco

Miles de personas han salido este viernes a las calles de Italia para secundar una jornada de huelga y movilizaciones contra el aumento del coste de vida y en demanda de mejores salarios. La convocatoria, impulsada por los sindicatos CGIL y COBAS, ha reunido a trabajadores y estudiantes en cientos de manifestaciones repartidas por todo el país.

Las protestas reclaman empleos dignos y estables, mejores salarios y pensiones, medidas para frenar la inflación y garantizar el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación y la vivienda. El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, ha cifrado en más de un millón de personas el respaldo a las movilizaciones y ha anunciado nuevas jornadas de protesta para los días 5 y 12 de diciembre.

Marchas en Roma y enfrentamientos en Bolonia

La jornada ha dejado imágenes de movilizaciones en distintas ciudades italianas. En Roma, estudiantes de la Universidad de La Sapienza han marchado hasta el Coliseo junto a colectivos por el derecho a la vivienda, que han instalado tiendas de campaña para denunciar el elevado número de inmuebles vacíos frente a las personas que no tienen hogar.

En Bolonia, la protesta ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios cerca de la sede de la asociación empresarial Confindustria Emilia. La Policía ha realizado varias cargas después de que un grupo de activistas intentara superar el cordón de seguridad.

También se han registrado movilizaciones en Génova, donde los estudiantes han protagonizado una sentada contra el rearme, la guerra y el encarecimiento de la vida. En Milán, los sindicatos cifran en alrededor de 100.000 las personas concentradas en el centro de la ciudad para reclamar mayores inversiones y mejores condiciones laborales.