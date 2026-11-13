Francia mantiene el despliegue de 70.000 policías ante el quinto fin de semana de protestas

Más de 50 movilizaciones están previstas en todo el país, con especial preocupación en París por la falta de recorridos comunicados y la posible asistencia de hasta 60.000 manifestantes

Archivo de las protestas en París, Francia. Reuters / Abdul Saboor

Las autoridades francesas volverán a movilizar un dispositivo de seguridad de 70.000 agentes durante este fin de semana ante la previsión de más de medio centenar de manifestaciones en distintas ciudades del país.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha confirmado en declaraciones a la cadena de televisión LCI que el despliegue policial será el mismo que el establecido durante la semana pasada.

Las autoridades esperan que las movilizaciones se concentren principalmente durante la jornada del sábado, con convocatorias de los conocidos como ‘chalecos amarillos’ que protestan contra el encarecimiento del coste de la vida. También de grupos de jóvenes que denuncian la violencia policial durante las recientes marchas estudiantiles.

El Ejecutivo francés prevé entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional. Por este motivo ha decidido mantener un elevado nivel de vigilancia y seguridad para evitar nuevos episodios de violencia y altercados como los registrados en anteriores jornadas de protesta.

El titular de Interior también ha expresado su preocupación por la falta de comunicación previa de los recorridos de las manifestaciones previstas para este sábado. Según ha señalado, las organizaciones sindicales no han notificado los itinerarios de las movilizaciones lo que dificulta la planificación de los operativos policiales.

Preocupación por las protestas en París

La capital francesa volverá a situarse en el centro de las preocupaciones de las autoridades. Según las previsiones de los mandos policiales, entre 30.000 y 60.000 personas podrían participar en las manifestaciones previstas en París durante la jornada del sábado.

El despliegue de seguridad pretende prevenir posibles enfrentamientos, actos vandálicos y alteraciones del orden público.

Las movilizaciones se enmarcan en una ola de protestas que comenzó vinculada principalmente a las reivindicaciones del sector educativo y las movilizaciones estudiantiles. Progresivamente se han incorporado otras demandas sociales, entre ellas, el rechazo al aumento del coste de la vida y las denuncias contra las actuaciones policiales.

Quinto fin de semana de movilizaciones

Francia afronta un nuevo fin de semana de protestas, el quinto consecutivo. El pasado sábado las manifestaciones reunieran a unas 146.000 personas, según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior.

La continuidad de las protestas refleja el malestar de distintos sectores de la sociedad francesa, principalmente en material económica y social.