Francia prohíbe temporalmente la venta y uso de material pirotécnico ante la escalada de las protestas

Las protestas comenzaron a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria salieron a las calles de París para solicitar mejoras en la educación

El Gobierno francés ha decretado la prohibición temporal de vender y utilizar artefactos pirotécnicos y artículos de pirotecnia recreativa en todo el país hasta el próximo 27 de noviembre, en respuesta a los riesgos para el orden público asociados a las movilizaciones y bloqueos registrados ante centros educativos y universidades en el marco de las protestas por el elevado coste de la vida, que se prolongan por quinto fin de semana consecutivo.

Imagen agencia.

La medida, recogida en un decreto firmado este sábado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha sido publicada este domingo en el Diario Oficial de la República Francesa. En concreto, entrando en vigor de manera inmediata. La restricción afecta a ciudadanos franceses y extranjeros, así como a establecimientos comerciales y profesionales del sector.

Bloqueos y manifestaciones

El Ejecutivo ha justificado la medida por la necesidad de evitar incidentes graves derivados del empleo de estos materiales durante las protestas. De acuerdo con el texto, la finalidad última es «prevenir los riesgos de alteraciones graves del orden público». Cabe destacar que, relacionados con el uso de artículos pirotécnicos en los bloqueos y manifestaciones.

La prohibición contempla únicamente la excepción para los profesionales que dispongan de las autorizaciones y habilitaciones correspondientes y ara las entidades públicas. La adquisición y utilización de los materiales incluidos en la lista de restricciones elaborada por el Gobierno galo estará permitida cuando las realicen estos colectivos.

Denominados Chalecos Amarillos

Las movilizaciones comenzaron a mediados de septiembre, cuando estudiantes de secundaria salieron a las calles de París y de sus suburbios para reclamar mejoras en las condiciones de los centros educativos. A estas protestas se incorporaron posteriormente ciudadanos descontentos con el encarecimiento de los precios y otros movimientos como los denominados Chalecos Amarillos.

Durante algunas de las concentraciones, sobre todo en los primeros fines de semana, los artefactos pirotécnicos se utilizaron como armas contra agentes de Policía y otros manifestantes, con consecuencias graves, entre ellas lesiones que han llegado a provocar amputaciones.