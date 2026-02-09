Coviran Granada vs Dreamland Gran Canaria | J20 Liga Endesa 25-26

Coviran Granada vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de febrero. Partido correspondiente a la J20 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Coviran Granada y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este sábado 14 de febrero a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. Partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa.

Coviran Granada vs Dreamland Gran Canaria | J20 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación mientras que el conjunto andaluz es último en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 10 contra el Baskonia. Mientras que el equipo granadino llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en la liga.

Posiciones en la clasificación de Coviran Granada y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimoquinta posición. En cambio, el Coviran Granada ocupa la decimoctava posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Coviran Granada y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado cuatro de esos cinco.

Te puede interesar: