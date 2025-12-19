ES NOTICIA

Crece el tráfico aéreo y marítimo con las vacaciones de Navidad

Redacción RTVC
Aeropuertos y puertos de Canarias se enfrentan a un fin de semana de intenso tráfico de viajeros por el inicio de las vacaciones de navidad

Informa: RTVC.

Los puertos y aeropuertos canarios registran un aumento del tráfico de pasajeros y mercancías durante las vacaciones de Navidad.

Informa: Salvador Cruz/Laura Piñeiro.

En los aeropuertos se producirán hasta el 7 de enero cerca de 25.000 vuelos. Solo este viernes, habrá 1.300 operaciones aéreas.

Los aeropuertos se convierten en espacios de reencuentros durante las vacaciones de Navidad.

Se convierten en lugares de reencuentro especiales para familiares y amigos que vuelven por estas fiestas.

Según Aena, este año mayor actividad aérea en todos los aeropuertos españoles, con respecto a 2024. Este incremento es de cerca del 8% los últimos años. Entre los aeropuertos del archipiélago, el Aeropuerto de Gran Canaria se mantiene como uno de los más activos, con miles de movimientos previstos durante la temporada alta de Navidad, al igual que el de Lanzarote, seguido del de Tenerife Sur y Tenerife Norte.

Puertos de las islas

Informa: Sara Arbelo.

En los puertos canarios también habrá bastante movimiento de vehículos y viajeros. Después del paso de la borrasca Emilia que ocasionó algunas interrupciones en las conexiones entre Lanzarote y La Graciosa. Todos los puertos canarios recuperan la normalidad.

También, la compañía Naviera Armas ha retomado la ruta entre La Gomera y Tenerife, después de las incidencias técnicas del pasado martes. El tráfico marítimo se ha reestablecido con normalidad. Unos días en los que suelen realizarse muchos viajes coincidiendo con el inicio de las vacaciones navideñas. Una época especial del año que muchos aprovechan también para realizar un viaje al extranjero y vivir el ambiente navideño en otras ciudades.

