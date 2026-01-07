Críticas por el uso de camellos en las cabalgatas de Fuerteventura

La organización ambientalista suiza Fundación Frank Weber critica que se lleve a los Reyes Magos en camellos en las cabalgatas de Puerto del Rosario, Tuineje o Pájara

La Fundación Franz Weber ha criticado este miércoles que ayuntamientos de Fuerteventura como Puerto del Rosario, Tuineje o Pájara hayan utilizado camellos en sus cabalgatas de Reyes Magos, algo que tachan de «cesión» por su parte a los intereses publicitarios del zoológico propietario de esos animales.

Mal ejemplo e incidentes

La Fundación sostiene que los desfiles generan en los niños, su principal público, una «caricaturización y una imagen distorsionada sobre los animales, normalizando que los camélidos se puedan disfrazar y emplear en un recorrido por asfalto, entre gritos, ruido y lanzamiento de caramelos».

Aunque el parque zoológico defienda que se trata de animales «acostumbrados», los naturalistas recuerdan que los incidentes en cabalgatas han sido «abundantes» en los últimos años.

En este sentido, la Fundación Franz Weber denuncia desde golpes directos a los propios animales por parte del personal contratado, hasta reacciones adversas que acaban con contusiones, todo en un supuesto ambiente festivo.

Una costumbre en desuso

A ello suma otro argumento: «las cabalgatas sin animales han arrasado en el conjunto del Estado español ya que la inmensa mayoría de localidades renuncia al uso de estas tematizaciones», señalan.

La Fundación considera que el debate social y político sobre el empleo de animales en desfiles y cabalgatas se inclina hacia su sustitución. Sin embargo, los municipios de Fuerteventura insisten en su utilización apelando a unas tradiciones que, a su juicio, «solo modifican a conveniencia de las propuestas supuestamente gratuitas de una empresa privada«.

Para esta organización, los municipios que incluyen animales en cabalgatas acaban creando una imagen negativa, lo que puede repercutir en el potencial turismo nacional e internacional.