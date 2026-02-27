El programa de La Radio Canaria se emite este viernes a las 23:00 horas y contará, además, con la participación de Elsa Punset, quien aportará claves de inteligencia emocional

El programa analizará las teorías conspiratorias que existen en torno a la muerte del Rey del Rock, Elvis Presley.

‘Crónicas de San Borondón’, dirigido y presentado por José Gregorio González, centrará sus contenidos en la conspiración en torno a Elvis Presley y en una mirada optimista ante la realidad actual. El programa de la Radio Canaria se emitirá este viernes a las 23:00 horas, retrasando su horario habitual en una hora, combinando análisis cultural, misterio y reflexión emocional.

El reciente estreno en la gran pantalla de un documusical sobre Elvis Presley sirve de punto de partida para que el programa profundice en las teorías de la conspiración que rodearon su muerte. El fatal y en gran medida predecible final de la estrella fue recibido con escepticismo por parte de sus seguidores y, junto al secretismo de la industria y la proliferación de rumores, dio forma a la creencia de que el Rey del Rock no había muerto. La hipótesis de que fingió su fallecimiento para escapar de una vida marcada por problemas de salud y exigentes contratos alimentó una leyenda urbana que décadas después continúa plenamente vigente.

Junto a Manuel Díaz Noda, colaborador del programa de la sección dedicada a los misterios en el cine, el presentador José Gregorio González analiza las claves de la gestación y expansión de este relato conspirativo y subraya que “la leyenda de Elvis sigue viva porque necesitamos creer que algunos mitos no mueren”, una reflexión que conecta con la dimensión emocional y simbólica del fenómeno.

Inteligencia emocional y futuro

El espacio contará además con la participación de la experta en inteligencia emocional y escritora Elsa Punset, autora de ‘Alas para Volar’.

Durante la entrevista se realizará una puesta al día de los contenidos de su obra y se avanzarán las líneas maestras de la conferencia que impartirá en Gáldar y La Laguna bajo el título ‘Lo que hemos conquistado y lo que está por venir’. Su amplia cualificación, trayectoria profesional y proyección mediática la sitúan como una voz inspiradora e influyente, con una visión lúcida de la realidad actual.

Con esta combinación de misterio contemporáneo, análisis cultural y reflexión sobre las emociones, ‘Crónicas de San Borondón’ vuelve a ofrecer una propuesta que conecta grandes relatos del imaginario colectivo con herramientas para comprender el presente y afrontar el futuro con mayor conciencia y esperanza.