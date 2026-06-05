‘Crónicas de San Borondón’ desentraña los ritos y sacrificios practicados por los antiguos gomeros

El programa de La Radio Canaria analiza algunos rituales en La Gomera que sobrevivieron a la Conquista este viernes a las 22:00 horas

‘Crónicas de San Borondón‘ dedicará su próxima entrega de este viernes 5 de junio a las 22:00 horas a analizar parte del legado antropológico de los antiguos pobladores de La Gomera, y, en concreto, los rituales, ceremonias y sacrificios que practicaban antes de la Conquista y que lograron mantener mucho tiempo después.

El espacio de La Radio Canaria se adentrará en la cultura prehispánica de los pobladores gomeros de la mano del arqueólogo Juan Carlos Hernández. El conductor del espacio, José Gregorio González, junto al experto invitado aportarán detalles a la audiencia sobre el tipo de ceremonias que practicaban así como los rituales y sacrificios que lograron mantener vivos mucho tiempo después de finalizada la conquista castellana.

Juan Carlos Hernández, arqueólogo.

¿Cómo lograron mantener vivos estos rituales? Este es uno de los interrogantes que formula ‘Crónicas de San Borondón’ y que será parte del contenido de esta entrega ya que de aquellas estrategias para preservar sus costumbres surge el legado que ha llegado a nuestros días. En este contexto, José Gregorio González asegura que «es vital para las investigaciones abiertas ya que es el modo fiable para seguir investigando sobre su lugar de procedencia o sobre el origen de su escritura rupestre y sobre qué contactos marítimos mantenían con otras Islas».

Asimismo, ‘Crónicas de San Borondón’ recibirá la visita de la psicóloga y experta en acompañamiento político, Maite Fernández Valderas, además de autora del libro ‘Psicóloga en Campaña’. La invitada reflexionará sobre el liderazgo, los valores en política y cómo la psicología puede ser útil para arrojar claridad sobre esta materia. Además, Fernández ayudará a entender por qué unos candidatos convencen más que otros.

Maite Fernández Valderas, autora del libro ‘Psicóloga en Campaña’, junto a José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’.

Cine y extraterrestres

En el último tramo del programa, la intrahistoria de ‘He-Man y Master del Universo‘ será el tema que desgranará Manuel Díaz Noda en la sección de cine y rarezas ‘Expediente Melier’, ante el regreso a la gran pantalla de esta serie mítica de los años ochenta del siglo pasado que rindió a varias generaciones de niños, y no tan niños, ante He-Man y los Amos del universo. El éxito de aquella ficción dio paso a un fenómeno cultural que aún hoy hace eco en un público que ya superó hace tiempo los cuarenta años. Díaz Noda ahondará en este ‘Crónicas de San Borondón’ en el secreto que envuelve a este personaje de ficción.

Boceto del diseñador Mark Taylor del guerrero que inspiró en los años ochenta del siglo XX la serie He-Man y los Amos del universo.

El broche final llegará de la mano de Miguel Ángel Cabral con una nueva entrega de ‘Crónicas de Prometeo’, esta vez para reevaluar las posibilidades científicas de encontrar a día de hoy indicios de vida extraterrestre.

‘Crónicas de San Borondón’ añade un nuevo peldaño en su recorrido por los enigmas relacionados con la arqueología y las civilizaciones antiguas, la mitología, las leyendas y los fenómenos paranormales.