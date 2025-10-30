Cinco detenidos más por el robo en el Louvre

La policía francesa ya tiene cinco detenidos más en relación con el robo de joyas en el Museo del Louvre de París

Durante la noche de este miércoles al menos cinco personas habrían sido detenidas por la policía francesa como autoras del robo de joyas en el Museo del Louvre de París.

Las piezas de Napoleón se sustrajeron del Louvre el domingo 19 de octubre y están valoradas en 88 millones de euros. Otras dos personas ya fueron arrestadas el pasado domingo justo cuando estaban a punto de fugarse del país hacia Mali y Argelia.

Aún no se ha podido encontrar lo robado.

Detenidos en París

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha especificado que las detenciones han sido llevadas a cabo en París y sus alrededores. Concretó además que «uno de ellos era uno de los objetivos de los investigadores, ya que había trazas de ADN que, desde nuestro punto de vista, le vinculan con el robo».

Sin embargo, ha subrayado que «las investigaciones que han tenido lugar durante la tardey la noche no han permitido recuperar el botín del robo«. Ha resaltado que las operaciones de detención de sospechosos se «aceleraron» después de determinar que uno de los dos arrestados previamente planeaba viajar a Argelia «sin billete de vuelta».

Las autoridades acusaron formalmente y pusieron bajo prisión preventiva a los dos detenidos previamente, después de que admitieran «parcialmente su participación» en el suceso.