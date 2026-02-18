Los premios Max 2026 se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida

Los musicales ‘El cabaret de los hombres perdidos‘ y ‘La reina de las nieves‘, la obra ‘Sáhara. La barca del desierto‘, favorita con seis candidaturas, y ‘Polígono‘ de La Escrig Producciones, que opta a tres categorías, son los cuatro espectáculos canarios que aspiran a ganar un Premio Max 2026.

Estos premios se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, según ha recordado este miércoles en un comunicado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que ha destacado que este año habrá dos nuevas categorías a concurso y tres premios especiales.

Así, los Premios Max amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos especiales. El Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión. El Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera. Y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Premio mejor espectáculo musical

Desde Canarias, al premio de Mejor espectáculo musical o lírico compiten ‘El cabaret de los hombres perdidos’, de El Cabaret de los Hombres Perdidos, y ‘La reina de las nieves’, de Servicios Artísticos Insulares.

En la carrera por una de sus distinciones se suma también en representación de las islas ‘Polígono’, de La Escrig Producciones, con las candidaturas personales de Rosa Escrig como Mejor autoría revelación; Adrià Pinar, como Mejor diseño de espacio escénico-videoescena, y la propia productora por su labor.

Igualmente, se postula como una de las grandes favoritas de la edición el espectáculo de la firma grancanaria Unahoramenosproducciones, un habitual de los Max, ‘Sáhara. La barca del desierto’, con hasta seis candidaturas que incluyen Mejor espectáculo de teatro, Mejor autoría teatral y dirección para Mario Vega y énfasis en la interpretación para la actriz Marta Viera, el diseño de iluminación para Eduardo Vizuete y la composición musical de Héctor Muñoz.