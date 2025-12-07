Una quinta persona ha sido recuperada tras hacerle la CPR y otras tres han resultado heridas leves, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes)

Al menos cuatro personas han fallecido ahogados este domingo después de ser arrastrados por el fuerte oleaje en la piscina natural de la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, Tenerife, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2. Además, una quinta persona ha sido recuperada tras hacerle la Reanimación Cardiopulmonar (CPR) y otras tres han resultado heridas leves.

La misma fuente ha añadido que una quinta persona ha sido recuperada tras hacerle la Reanimación Cardiopulmonar (CPR) siendo trasladada en helicóptero del Servicio de Urgencias Canarias (SUC) al Hospital de Nuestra Señoras de La Candelaria y otras tres han resultado heridas leves, de las que dos han sido atendidas por los sanitarios in situ y la tercera derivada en ambulancia al Hospital del Sur.

