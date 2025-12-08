Los servicios de emergencias consiguen rescatar a una persona y tras varios minutos consiguen localizar a una segunda persona que estaba en paradero desconocido
Los servicios de emergencias han tenido que actuar para rescatar a dos personas en la zona de Los Charcones. Un golpe de mar sorprendió a los dos hombres que se encontraban pescando en esta zona de Lanzarote. Uno de ellos pudo ser rescatado al momento y en la zona, minutos después, se ha conseguido dar con el paradero de la segunda persona.
Por mar, tierra y aire se ha intentado durante más de media hora la búsqueda de una de las personas. Se trata dos personas residentes en Lanzarote de origen italiano.
En el lugar se atiende con ambulancia medicalizada a las dos personas. El primer pescador pudo salir por su propio pie pero sufriendo numerosas heridas.
Olas de hasta 4 metros
Canarias continúa en prealerta por fenómenos costeros que afectan, principalmente, al litoral norte de Gran Canaria, así como a costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
La prealerta se mantiene ante el mal estado del mar por presencia de mar de fondo, y que para este lunes se espera con viento de componente sur, fuerza 1-3 (1 – 20 km/h), así como con mar rizada y mar de fondo del noroeste en aumento hasta los 4 metros.