Imagen archivo RTVC.

Canarias, vive otra jornada más, de intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales. Además, continúala prealerta por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 2 y 5 metros de altura en el norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha recordado a la ciudadanía que es necesario extremar las precauciones en las costas de las islas. Además, ha insistido en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Calima ligera en las islas

Del mismo modo, este domingo también dejará calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías. No obstante, irá remitiendo de este a oeste del archipiélago.

En cuanto a las temperaturas sufrirán pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma.