ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La calima y la prealerta por oleaje, protagonistas este domingo en Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha recordado a la ciudadanía que es necesario extremar las precauciones ante el oleaje

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha recordado a la ciudadanía que es necesario extremar las precauciones ante el oleaje
Imagen archivo RTVC.

Canarias, vive otra jornada más, de intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales. Además, continúala prealerta por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 2 y 5 metros de altura en el norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha recordado a la ciudadanía que es necesario extremar las precauciones en las costas de las islas. Además, ha insistido en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Calima ligera en las islas

Del mismo modo, este domingo también dejará calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías. No obstante, irá remitiendo de este a oeste del archipiélago.

En cuanto a las temperaturas sufrirán pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Concluyen los trabajos de asfaltado del tramo final del Paseo de Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria

Los aeropuertos canarios operarán este domingo un 13,1% menos de vuelos, que en la misma fecha del periodo anterior

Elche CF vs Girona FC: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Cádiz CF vs Racing Santander: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

La Grada, en Las Palmas de Gran Canaria, permanecerá abierta durante las fiestas de Navidad

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025