Los cuatro puertos se incorporan a la candidatura de Puertos Canarios para ampliar a diez las instalaciones autonómicas reconocidas con este distintivo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado este viernes en comisión parlamentaria de las cuatro nuevas candidaturas de Puertos Canarios al distintivo Bandera Azul para 2027, correspondientes a los puertos de La Restinga, en El Hierro; Arguineguín, en Gran Canaria; y Corralejo y Morro Jable, en Fuerteventura.

Cuatro playas más con bandera azul. Archivo RTVC

Ubicación y características de los cuatro puertos

La Restinga, en El Hierro se encuentra en una localidad pesquera del municipio del Pinar. Su entorno, destaca por la riqueza de sus fondos marinos y la actividad vinculada al buceo.

Arguineguín, en Gran Canaria está situado en el municipio de Mogán, en el suroeste de la isla. La localidad mantiene su tradición marinera y pesquera, en un entorno costero donde también tienen presencia el turismo y las actividades náuticas.

El puerto de Corralejo, en Fuerteventura se encuentra en el norte de la isla, en el municipio de La Oliva. Es uno de los principales puntos de conexión marítima con Lanzarote y cuenta con instalaciones a la actividad comercial y deportiva.

Por su parte, el puerto de Morro Jable se sitúa en el sur de Fuerteventura, en el municipio de Pájara. su actividad combina el transporte marítimo de pasajeros con la pesca y la náutica deportiva, en una zona donde la actividad portuaria convive.

Diez puertos canarios podrían contar con Banderas Azules en 2027

Las cuatro nuevas candidaturas se suman a los puertos de Las Nieves, en Agaete; Garachico; Gran Tarajal; Playa Blanca; Órzola y Caleta de Sebo, que volverán a optar a la renovación del distintivo obtenido en 2026.

De conseguir las cuatro nuevas Banderas Azules y mantener las seis actuales, Canarias alcanzaría diez puertos autonómicos reconocidos en 2027.

Durante su intervención, Rodríguez ha destacado que Canarias ha sido la primera comunidad autónoma de España en obtener Banderas Azules para puertos gestionados directamente por una Administración pública. Un reconocimiento que hasta ahora se había concedido a instalaciones de gestión privada.

4,9 millones de euros previstos para Corralejo y Morro Jable en 2027

Los puertos de Corralejo y Morro Jable cuentan con una inversión prevista de 4,9 millones de euros para 2027, según el Plan de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de Puertos Canarios.

De esta cantidad, 3,23 millones de euros se destinarán al puerto de Corralejo y 1,7 millones de euros al de Morro Jable.

Asimismo, ha recordado que durante los ejercicios 2025 y 2026 Puertos Canarios ha invertido prácticamente cuatro millones de euros en ambas infraestructuras. Además, se le suman las inversiones privadas desarrolladas a través de las concesiones portuarias.

Rodríguez ha subrayado que estas inversiones permiten dotar a los puertos de los servicios y medios necesarios para avanzar en el cumplimiento de los requisitos exigidos para optar a la Bandera Azul.También, garantizan una prestación óptima a todas las personas que utilizan las instalaciones portuarias.