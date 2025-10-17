ES NOTICIA

Cumbres culinarias, en ‘Cebollas Verdes’

El programa gastronómico de la Radio Canaria conversa con la prestigiosa chef Begoña Rodrigo (Estrella Michelín, tres Soles Repsol)

Además, el espacio hará un repaso a los galardones de los Culinary Hotel Awards, entre otros asuntos

El programa de la Radio Canaria Cebollas Verdes se adentra en la alta cocina y la excelencia hotelera en su próxima entrega, que se emitirá este viernes a las 21:00 horas, con repetición el sábado a las 13:30 horas.

El plato fuerte del programa es la entrevista a la chef valenciana Begoña Rodrigo, galardonada como Mejor Chef Mujer de Verduras de Europa 2023 y del Mundo en 2024. Rodrigo, propietaria del restaurante La Salina (con una estrella Michelín y tres Soles Repsol), estará en Canarias para una sesión especial en el restaurante «Haydée» de Víctor Suárez el próximo día 26 de octubre, ofreciendo un menú único e irrepetible. La chef compartirá su filosofía culinaria y su visión sobre el futuro de la gastronomía.

Begoña Rodrigo, Mejor Chef Mujer de Verduras de Europa 2023 y del Mundo en 2024, junto al chef Víctor Suárez.

Premios a la excelencia hotelera

Además de la entrevista central, ‘Cebollas Verdes’ hará un repaso de la reciente gala de los Culinary Hotel Awards, celebrada este lunes en el Hotel Botánico en Tenerife.

El espacio destacará el dominio de la cadena Barceló, que se alzó con siete de los quince galardones otorgados. Asimismo, el programa felicitará a Nikki Pavanelli, de Il Bocconcino (Hotel Corales Haydeway), quien fue merecedor del premio a la Mejor Cocina Internacional.

El programa también viajará hasta Lanzarote para descubrir el secreto del Mejor Desayuno de Hotel de la isla, concedido al hotel boutique Palacio Ico en Teguise. Su propietaria, Sonsoles López, desvelará los criterios de calidad y la dedicación que les hicieron merecedores de este prestigioso reconocimiento del jurado.

Sonsoles López, propietaria del hotel Palacio Ico, y Francisco Hernández, subdirector comercial y de negocio de Binter.

