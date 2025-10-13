El Gobierno central propone nuevas cuotas para autónomas, que supone elevar en 17 euros la cuota más baja para este año y subir en 206 euros la más elevada

El Gobierno central ha planteado este lunes las cuotas de los autónomos para el año que viene, que parten de los 217,37 euros, para rendimientos inferiores a 670 euros mensuales, y llega hasta los 796,24 euros para aquellos que superen los 6.000 euros al mes.

Cuotas desde los 217 hasta los 796 euros para los autónomos en 2026. Imagen de archivo de un trabajador autónomo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha reunido con patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos para abordar, entre otras cuestiones, las tablas de cuotas para los tres próximos años (2026, 2027 y 2028), dentro del proceso dirigido a la cotización del colectivo en función de sus ingresos reales.

Según el documento presentado por el ministerio, la propuesta para 2026 supone elevar en 17 euros la cuota más baja para este año y subir en 206 euros la más elevada.

(Habrá ampliación)